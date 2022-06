Parlementaire commissie VS roemt moed oud-vicepresident Pence

Op de derde dag van de publieke hoorzittingen van de parlementaire commissie in de VS die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 kwamen twee getuigen aan het woord die duidelijkheid schepten over de rol van vicepresident Mike Pence. Hij weigerde mee te doen aan Donald Trumps poging de uitslag van de verkiezingen van 2020 te veranderen.

Als vicepresident was Pence op 6 januari de voorzitter van de gezamenlijke sessie van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden waarin de verkiezingsresultaten officieel werden vastgesteld. Volgens Trump had Pence daarvoor een stokje kunnen steken. Trump kwam op dat idee door twee van zijn advocaten: John Eastman en Rudy Giuliani.

Maar uit de hoorzitting donderdag bleek dat zelfs Eastman en Giuliani niet echt geloofden dat het juridisch mogelijk was dat Pence de ratificatie van de resultaten zou uitstellen of veranderen, schrijft The Washington Post. Adviseurs van Pence getuigden over gesprekken die ze met beide advocaten daarover hadden. Ook werd een email van Eastman getoond waarin hij vroeg om preventief op een gratielijst gezet te worden, wat volgens de onderzoekscommissie suggereert dat Eastman wist dat hij met iets illegaals bezig was.

De commissie liet ook een video-opname van een getuigenis van Greg Jacob zien, een belangrijke adviseur van Pence. In de video zei Jacob dat hij Pence hielp bij het verwoorden van zijn besluit de ratificatie op 6 januari niet te verhinderen. Volgens Pence zouden die woorden ‘het meest belangrijke zijn dat ik ooit zeg’, zei Pence tegen Jacob.

De zeven Democraten in de parlementaire commissie hadden donderdag niets dan lof voor dat besluit van Pence. ‘We hebben geluk met de moed van Pence’, zei commissievoorzitter Bennie Thompson. ‘Op 6 januari kwam onze democratie gevaarlijk dichtbij een catastrofe. Toen Mike Pence aangaf dat hij niet mee zou doen aan Donald Trumps spelletje, heeft hem dat persoonlijk enorm in gevaar gebracht.’

Toen het Capitool bestormd werd moest Mike Pence in veiligheid gebracht worden, omdat de bestormers scandeerden dat Pence een verrader was en moest worden opgehangen.