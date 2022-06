Omstreden advocaat Avenatti bekent schuld in vijftal zaken

De Amerikaanse advocaat Michael Avenatti, die zijn naam al vaker te grabbel gooide, heeft donderdag schuld bekend in vijf aanklachten tegen hem, onder meer wegens internetfraude om cliënten op te lichten en belemmering van de nationale belastingdienst. De rechter in Santa Ana accepteerde Avenatti’s bekentenis in deze gevallen.

Avenatti kreeg in het verleden grote bekendheid als juridisch vertegenwoordiger van de Amerikaanse porno-actrice Stormy Daniels in rechtszaken tegen oud-president Donald Trump. In februari werd hij veroordeeld omdat hij haar voor 300.000 dollar heeft benadeeld. Dat kan hem op vijf jaar cel komen te staan. In 2020 werd Avenatti schuldig bevonden aan poging tot afpersing van sportkledinggigant Nike. De schade voor het bedrijf had kunnen oplopen tot 25 miljoen.

De 51-jarige Avenatti stond nu in Californië terecht wegens in totaal 36 strafbare feiten, waaronder ook liegen tegen een faillissementsrechter en bankfraude. Alles bij elkaar kan hem dat maximaal 83 jaar gevangenisstraf opleveren, maar de verwachting is dat hij er veel genadiger vanaf zal komen. De uitspraak is op 19 september.