Verkoopgolf op Wall Street, recessievrees heerst onder beleggers

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag hard omlaag. De vrees voor een recessie keerde terug op de financiële markten en veel beleggers zetten hun aandelen in de verkoop. Een dag eerder heeft de Federal Reserve de rente aanzienlijk verhoogd. De Amerikaanse koepel van centrale banken gaf daarbij aan bereid te zijn een recessie en een hogere werkloosheid te accepteren om de hoge inflatie te bedwingen.

Een hogere rente bestrijdt namelijk niet alleen de inflatie, maar remt ook economische groei. Daarbij zijn hogere rentetarieven over het algemeen ongunstig voor beleggingen als aandelen. Vooral de waarderingen van snelgroeiende technologiebedrijven komen daardoor onder druk te staan.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 2,4 procent op 29.927,07 punten. Dat is het laagste niveau in ruim een jaar. De brede S&P 500 verloor 3,3 procent tot 3666,77 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde maar liefst 4 procent tot 10.646,10 punten.

Tesla

Tesla zakte 8,5 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de autobouwer de prijzen van zijn modellen op de Amerikaanse markt verhoogd vanwege de stijgende kosten van materialen en problemen in de toeleveringsketen.

Twitter verloor 1,7 procent. Elon Musk sprak via een videoverbinding voor het eerst met personeel van het bedrijf. De topman van Tesla, die Twitter wil overnemen voor 44 miljard dollar (ongeveer 42 miljard euro), wil dat het aantal gebruikers bijna verviervoudigt naar 1 miljard.

McDonald’s

McDonald’s noteerde 1,6 procent lager. Het concern heeft in Frankrijk een schikking van 1,25 miljard euro getroffen met aanklagers die de fastfoodketen beschuldigen van belastingontduiking. Daarmee komt een einde aan een jarenlang onderzoek naar omstreden geldstromen richting Luxemburg en Zwitserland.

De handel in het aandeel Revlon werd aan begin van de dag stilgelegd en sloot uiteindelijk 13,3 procent in de min. Het cosmeticabedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd. De onderneming zegt door problemen in de toeleveringsketen en de sterke inflatie niet langer aan zijn schuldafbetalingen te kunnen voldoen. Revlon had tijdens de coronapandemie last van het vele thuiswerken en het sluiten van uitgaansgelegenheden en de horeca. Daardoor verkocht het bedrijf minder make-up.

Euro

De euro was 1,0550 dollar waard, tegen 1,0501 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 117,08 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 119,32 dollar per vat.