Yesilgöz: door AIVD betrapte Rus wilde rechtsstaat ondermijnen

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz vindt het ‘ontzettend belangrijk en heel fijn’ dat de inlichtingendienst AIVD erin is geslaagd om een Russische inlichtingenofficier te pakken die bij het Internationaal Strafhof aan het werk zou gaan. ‘Het is echt gericht op het ondermijnen van onze democratie, het ondermijnen van onze rechtsstaat’, zegt de minister. ‘Dit zijn geen vrolijke types die dit voor de lol doen.’

De AIVD meldde donderdag een Rus gepakt te hebben die als stagiair aan de slag zou gaan bij het strafhof. Volgens de dienst ging het om een zogenoemde ‘illegal’ met een uitgebreide nepidentiteit. De man deed zich voor als Braziliaan en had zo volgens de AIVD mogelijk ook toegang kunnen krijgen tot informatie die afgeschermd is voor Russen. De inlichtingendienst zegt dat is voorkomen dat hij bij informatie kon komen over het onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, of lopende strafzaken kon beïnvloeden.

De minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, vindt de werkzaamheden van dit soort spionnen ‘een bijzonder serieuze dreiging voor de nationale veiligheid, de veiligheid van bondgenoten en in dit specifieke geval ook voor de veiligheid en integriteit van het ICC’. ‘De diensten hebben goed werk geleverd’, laat Bruins Slot in een nadere reactie weten.

Waakzaam

‘Het is van wezenlijk belang dat de diensten waken over de veiligheid van Nederland en daarmee ook over de veiligheid van internationale organisaties die wij in ons land te gast hebben.’ Volgens de bewindsvrouw toont deze zaak aan ‘dat we waakzaam moeten zijn en moeten blijven voor dreigingen uit het buitenland’. Minister Yeşilgöz noemt het om diezelfde reden goed dat de inlichtingendiensten ‘de mogelijkheden hebben om dit soort types te vinden’.

Yeşilgöz erkent wel dat het denkbaar is dat er spionnen rondlopen in Nederland die wel buiten beeld van de autoriteiten blijven. ‘100 procent veiligheid bestaat niet.’ Daarom is volgens haar ook belangrijk dat de instituties zelf weerbaar zijn voor infiltranten door data te beschermen en op te passen met wie ze aannemen. Yeşilgöz verwacht bovendien dat dit soort monitoring van de inlichtingendiensten ‘in de toekomst steeds meer een aandachtspunt wordt’.