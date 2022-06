FNV: maatregelen Schiphol pijnlijk maar noodzakelijk

Het is pijnlijk maar noodzakelijk dat Schiphol het aantal reizigers op de luchthaven reduceert deze zomer, vindt de FNV. De vakbond had om maatregelen gevraagd vanwege de grote tekorten aan personeel bij onder meer de beveiliging en bij de afhandelaars van bagage.

De luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op deze zomer en daarom moeten er vluchten worden geschrapt. De slotcoördinator van de luchthaven gaat in overleg met de diverse luchtvaartmaatschappijen om die lagere aantallen te bereiken. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Joost van Doesburg, projectleider Schiphol van FNV, schat dat het gaat om een vermindering van 20 procent van het aantal passagiers.

‘Wij hebben er het volste begrip voor dat dit gebeurt’, zegt hij. ‘De werkdruk was veel te hoog.’ Van Doesburg noemt de maatregelen die Schiphol heeft aangekondigd ‘stevig’ en een ‘goede stap in de juiste richting’. Hij verwacht dat de plannen voor alle luchtvaartmaatschappijen gevolgen zullen hebben.