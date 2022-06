ANVR: problemen Schiphol komen op bord luchtvaartmaatschappij

Reisbranchevereniging ANVR is boos dat de problemen van luchthaven Schiphol op het bordje van de luchtvaartmaatschappijen terechtkomen, zo laat ANVR-directeur Frank Oostdam weten. Schiphol kondigde donderdagavond aan deze zomer minder passagiers te verwerken vanwege aanhoudende personeelstekorten, waardoor luchtvaartmaatschappijen naar verwachting zowel minder tickets kunnen verkopen als vluchten moeten annuleren. ‘Er is grote financiële schade aan onze kant’, zegt Oostdam.

Eerder op donderdag werd al bekend dat de ANVR Schiphol voor de rechter sleept om de schade van de chaos op de luchthaven te verhalen. Het is nu afwachten wat er uit het overleg met de luchtvaartmaatschappijen gaat komen om een exact beeld te krijgen van de schade, schetst de ANVR na de persconferentie van Schiphol.

De ANVR vreest dat een groot aantal reisorganisaties failliet kan gaan als gevolg van de problemen. Ook omdat reisorganisaties wettelijk verplicht zijn om de kosten voor het annuleren van vakanties op zich te nemen. De vraag daarbij is of alle gemaakte kosten, zoals die van hotels en excursies door het annuleren van vakanties, wel allemaal verhaald kunnen worden.

Schiphol maakte donderdag bekend dat er in juli gemiddeld 13.500 stoelen te veel zijn, als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. De slotcoördinator van de luchthaven bepaalt vervolgens wat dat per luchtvaartmaatschappij betekent. Zij horen volgende week wat de uitkomst is.