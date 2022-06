Aboutaleb: rapport niet bewust uit openbaarheid gehouden

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ontkent dat hij bewust een kritisch rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen uit de publiciteit heeft gehouden. Aboutaleb zegt dat hij niet op de hoogte was van de inhoud en dat het bovendien niet aan hem was om het rapport naar buiten te brengen, maar dat die verantwoordelijkheid lag bij de AP.

De burgemeester zegt dit naar aanleiding van een artikel donderdag in NRC waarin staat dat hij een onderzoek van de AP over de handhaving van de coronaregels bewust zou hebben tegengehouden omdat de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 eraan kwamen. Uit het onderzoek bleek dat Rotterdam de wet had overtreden door met mobiele surveillance-auto’s door de stad te rijden en zo mogelijke corona-overtreders te filmen. Dat stond in interne politiemails, zo beweerde de voormalig hoogste privacyfunctionaris van de politie, Ben van Hoek tegen de krant.

In de reactie van Aboutaleb op het bericht staat te lezen dat de AP het uiteindelijke rapport zou richten aan de korpsleiding van de Nationale Politie, omdat het filmen met mobiele surveillance-auto’s is ingezet volgens de Politiewet. De AP vroeg om versnelde publicatie van het rapport. De korpsleiding heeft in november vorig jaar aangegeven, na overleg met de Rotterdamse driehoek, de reguliere procedure van wederhoor te willen volgen. Daardoor liet publicatie langer op zich wachten.

Onjuiste afweging

Het verslag is door de politie achtergehouden bij een eerder Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) van de krant naar de communicatie over het AP-onderzoek. Het achterhouden van het document was volgens de Rotterdamse politie een ‘onjuiste afweging’. De politie legt de schuld hiervan bij ‘de medewerker die het Wob-verzoek in behandeling heeft genomen’.

De politie zegt in een reactie aan NRC dat haar eigen verslag niet klopt. ‘Niet Aboutaleb, maar de politiechef merkte in het overleg op dat uitstel zou betekenen dat het rapport pas door een nieuw gekozen gemeenteraad zal worden besproken. Hierover is echter niets terug te vinden in de notulen’, aldus de politie.