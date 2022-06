Volgende week meer duidelijk over aantal te schrappen vluchten

Schiphol heeft bepaald dat er in juli gemiddeld 13.500 stoelen te veel zijn, als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. De slotcoördinator van de luchthaven bepaalt vervolgens wat dat per luchtvaartmaatschappij betekent. Die horen dan volgende week hun ‘opdracht’, aldus Vitalis. Vooral passagiers die hun reis op Schiphol beginnen zullen gedupeerd raken. Overstappers blijven grotendeels buiten schot.

Of de maatregelen betekenen dat er vluchten moeten worden geschrapt, ligt volgens Vitalis en Schiphol-baas Dick Benschop bij de luchtvaartmaatschappijen zelf. Of het om Europese of intercontinentale vluchten zal gaan, konden ze dus ook niet zeggen. Wel is het volgens de bestuurders ‘ondenkbaar’ dat er geen vluchten geannuleerd gaan worden.

Met deze werkwijze neemt Schiphol ‘een risico’, voegde Vitalis daar nog na de persconferentie aan toe. Als alle maatschappijen kiezen op hetzelfde moment vluchten te schrappen, zal het op andere dagdelen dus nog steeds druk zijn. Het zal dus hoe dan ook druk blijven op Schiphol deze zomer, benadrukte ze.