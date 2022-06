EasyJet nog afwachtend over gevolgen afslanken Schiphol

‘We erkennen dat dit voor Schiphol een noodzakelijke stap is en als luchthaven heeft Schiphol goed zicht op welke capaciteit realistisch is in de huidige uitdagende operationele omgeving, zodat alle luchtvaartmaatschappijen betrouwbare diensten aan hun passagiers kunnen leveren’, zegt easyJet in reactie op het nieuws van Schiphol-topman Dick Benschop over de beperkingen.

Transavia liet donderdagavond al weten deze zomer aanzienlijk minder stoelen te gaan verkopen met vertrek vanaf Amsterdam en denkt ook dat annuleringen nodig zullen zijn door het besluit van Schiphol.