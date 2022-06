Schiphol kijkt nog naar mogelijke maatregelen in augustus

Schiphol neemt binnen twee weken een beslissing over mogelijke maatregelen om het aantal reizigers in augustus te beperken. De komende tijd hoopt de luchthaven meer duidelijkheid te krijgen over wat er dan precies mogelijk is. Dan is bijvoorbeeld duidelijk of er meer beveiligers beschikbaar zijn en hoeveel dat er zijn. Schiphol verwacht in augustus wel meer reizigers te kunnen verwerken dan in juli.

Eerder op de donderdag maakte Schiphol bekend dat het niet verantwoord is om zonder maatregelen de zomer in te gaan op Schiphol. Topman Dick Benschop van de luchthaven stelt onder meer dat het noodzakelijk is om een dagelijks maximum aan het aantal reizigers in te stellen.