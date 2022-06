Schiphol-topman Benschop denkt niet aan opstappen

Schiphol-baas Dick Benschop denkt niet aan opstappen. Dat zei hij tijdens een persconferentie over de problemen die deze zomer op de luchthaven spelen.

Benschop ziet het als zijn "grote opgave om de boel aan te pakken. En daar voel ik me ook in gesteund."

Eerder had de Schiphol-topman ook al gezegd te willen blijven. Benschop kreeg de afgelopen tijd veel kritiek. Zo zou hij te afwezig zijn geweest toen de problemen in de meivakantie aan het licht kwamen. Ook was hij tijdens die periode zelf op vakantie en ging hij op Koningsdag met een bootje het water op. Benschop zelf houdt vol dat hij op afstand gewoon contact hield met de rest van de directie.

Gevraagd of hij deze zomer ook op vakantie gaat, was Benschop duidelijk: "Nee."