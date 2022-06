Benschop: niet verantwoord om niet in te grijpen op Schiphol

Het is niet verantwoord om zonder maatregelen de zomer in te gaan op Schiphol. Dat heeft topman Dick Benschop van de luchthaven gezegd tijdens een toelichting op de beslissing om een dagelijks maximum aan het aantal reizigers in te stellen. ‘Daarom hebben we besloten om nu al in te grijpen zodat mensen tijdig weten wat er gaat gebeuren.’