Winkels op Schiphol willen compensatie voor last van drukte

Winkels op Schiphol hebben de afgelopen tijd last gehad van de drukte en rijen op de luchthaven. Passagiers hadden vanwege de chaos vaak vooral oog voor het bereiken van de gates en waren minder bezig om nog kleding of een horloge te kopen. Nieuwe maatregelen, zoals de oproep van Schiphol om maximaal vier uur voor vertrek in de vertrekhal te zijn, hebben volgens winkeliers wel voor verbetering gezorgd.

Volgens Benno Leeser, voormalig voorzitter van de opgeheven winkeliersvereniging op Schiphol, verschilt het sterk per soort winkel wat de invloed van de drukte was. Zo was er vanuit reizigers wel meer belangstelling voor bijvoorbeeld wat te eten, een boek of een krant om de wachttijd te vullen. Bijvoorbeeld naar horloges, diamanten of juwelen, die Leeser als topman van GASSAN met zijn bedrijf in dertien winkels op de luchthaven verkoopt, was minder vraag. Het bedrijf is met Schiphol in gesprek over compensatie.

‘Wij hebben een goede stemming nodig van klanten, maar die rijen helpen daar absoluut niet bij’, aldus Leeser. ‘We hopen dat de rust wederkeert.’ Volgens hem gaan de gesprekken over compensatie per individueel bedrijf en is het niet zo dat er op dit moment sprake is van ‘ongelooflijke spanning’ bij de ondernemers. Bij cosmeticawinkel KIKO in een van de aankomsthallen is de drukte niet van grote invloed.

Vertrouwen

Directeur Simon Asmus van Schiphol Airport Retail - dat twaalf winkels op de luchthaven achter de security heeft die alcohol, chocolade en tabak verkopen - denkt niet na over het op Schiphol verhalen van geleden schade. ‘Wij hebben vertrouwen in Schiphol, het onderneemt actie.’ Hij zegt dat het zakendoen op de luchthaven de laatste tijd weer de goede kant op gaat.

Voordat de maatregel van maximaal vier uur van tevoren aanwezig zijn werd ingevoerd, was het volgens Asmus minder druk in winkels. ‘Omdat mensen qua gevoel zo krap in tijd zaten dat ze meteen naar de gate gelopen zijn.’ Nu zijn mensen ‘minder in paniek om een vlucht te missen en oriënteren rustig waar ze naartoe willen’. ‘Er is een heel veel betere sfeer’, meent de directeur.

Omzet

Toch is de omzet nog niet op het niveau van voor corona, deels ook doordat er nog minder vluchten zijn vanaf Schiphol. Ook kunnen Asmus en Leeser nog niet al hun winkels openen door een gebrek aan personeel. Zij kijken naar de drukte en vluchtschema’s om te beoordelen welke winkels opengaan.

Beiden kijken positief terug op de banenmarkt op Schiphol van zaterdag. Asmus heeft 27 aanbiedingen gedaan en wil nog zeker dertig mensen aannemen. Ook Leeser deed al meerdere contractvoorstellen en wil er nog tussen de tien en twintig werknemers bij.