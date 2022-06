KLM: Schiphol verantwoordelijk voor financiële impact maatregelen

De slotcoördinator van de luchthaven gaat in overleg met de verschillende luchtvaartmaatschappijen om de aantallen te bereiken. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. ‘Met de huidige informatie die we hebben gekregen van Schiphol is de verwachting dat het niet nodig zal zijn om bestaande boekingen op grote schaal te annuleren’, laat KLM weten.

KLM ‘onderschrijft de noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen’, zegt een woordvoerster. De maatschappij benadrukt dat het gedwongen reduceren van opstappende passagiers zeer ongewenst is en ‘eenmalig en kortstondig’ moet zijn. ‘Het kan niet zo zijn dat de gebruikers van de luchthaven structureel opdraaien voor de capaciteitsproblemen van Schiphol’, aldus KLM.