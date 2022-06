Kamer is bezorgd over schrappen rechtszaken en wil opheldering

De Tweede Kamer wil van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) weten hoe het zit met het schrappen van zeker 1500 rechtszaken in Gelderland. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt, omdat er een tekort is aan rechters. Een meerderheid, bestaande uit onder meer de ChristenUnie, SGP, VVD, D66, SP, GroenLinks, CDA en PvdA, is bezorgd over de gevolgen van dit besluit en heeft Kamervragen gesteld.

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker: ‘Dit is heel ernstig. Als de wet wordt overtreden, moet er recht worden gedaan. Dat gaat nu in veel zaken niet lukken en dat vind ik moeilijk te verkroppen. Juist voor slachtoffers die leed is aangedaan, naar die groep gaat nu mijn eerste zorg uit.’

De partijen willen onder meer dat er goede begeleiding komt van slachtoffers die zijn getroffen door het besluit. Ook willen ze weten wat de situatie is bij andere rechtbanken en wat eraan kan worden gedaan om dit soort besluiten in de toekomst te voorkomen.

PvdA-Kamerlid Songül Mutluer vindt het ‘onbestaanbaar’ dat slachtoffers de dupe zijn. Ze wijst erop dat het al jaren bekend is dat er een tekort is aan rechters in Gelderland en wil weten waarom daar geen oplossing voor is gekomen. Ze gaat een debat aanvragen over de kwestie.