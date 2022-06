Recessievrees terug op Wall Street na renteverhoging Fed

De aandelenbeurzen in New York hebben donderdag flink terrein prijsgegeven. Na de aanvankelijke opluchting dat de Amerikaanse Federal Reserve met de forse renteverhoging op woensdag de hoge inflatie hard gaat aanpakken, keerde de recessievrees terug op de markten. Een hogere rente bestrijdt namelijk wel de inflatie, maar remt ook de economische groei.

Ook de Britse centrale bank schroefde donderdag de rente op om de inflatie te beteugelen. die in het Verenigd Koninkrijk is opgelopen tot het hoogste niveau in veertig jaar. Het was al de vijfde renteverhoging door de Bank of England op rij. De centrale bank van Zwitserland verraste daarnaast de markten met een onverwachte renteverhoging van een half procentpunt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,9 procent lager op 30.089,41 punten. De brede S&P 500 zakte 2,3 procent tot 3705,48 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 2,5 procent tot 10.824,96 punten.

Twitter

Twitter won 1,6 procent. De werknemers van het socialemediabedrijf gaan donderdag voor het eerst in gesprek met Elon Musk, die Twitter wil overnemen voor 44 miljard dollar (ongeveer 42 miljard euro). Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zal de Tesla-topman bevestigen dat hij het bedrijf wil kopen.

Tesla zakte 3,8 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de autobouwer de prijzen van zijn modellen op de Amerikaanse markt verhoogd vanwege de stijgende kosten van materialen en problemen in de toeleveringsketen.

McDonald’s

McDonald’s noteerde 1,2 procent lager. Het concern heeft in Frankrijk een schikking van 1,25 miljard euro getroffen met aanklagers die de fastfoodketen beschuldigen van belastingontduiking. Daarmee komt een einde aan een jarenlang onderzoek naar omstreden geldstromen richting Luxemburg en Zwitserland. Ondanks het akkoord, dat donderdag werd goedgekeurd door een rechter, bekent McDonald’s geen schuld.

De handel in het aandeel Revlon is stilgelegd. Het cosmeticabedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd. De onderneming zegt door problemen in de toeleveringsketen en de sterke inflatie niet langer aan zijn schuldafbetalingen te kunnen voldoen. Revlon had tijdens de coronapandemie last van het vele thuiswerken en het sluiten van uitgaansgelegenheden en de horeca. Daardoor verkocht het bedrijf minder make-up.

Euro

De euro was 1,0460 dollar waard, tegen 1,0403 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 114,22 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 117,51 dollar per vat.