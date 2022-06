Corendon verplaatst 150 zomervluchten van Schiphol naar Rotterdam

Reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon verplaatst in juli en augustus 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Daarnaast schrapt het bedrijf zo’n 35 Schiphol-vluchten door ze samen te voegen of naar andere regionale vliegvelden te verplaatsen. Corendon verlaagt daarmee zijn aantal vluchten vanaf Schiphol met ongeveer een kwart.