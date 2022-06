Duitsland, Frankrijk en Italië steunen EU-kandidatuur Oekraïne

Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië zijn voorstander van "onmiddellijke" kandidaatstelling van Oekraïne als toekomstig lid van de Europese Unie. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. Hij was donderdag op bezoek in Kiev in gezelschap van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Italiaanse premier Mario Draghi en de Roemeense president Klaus Iohannis.

"Wij vieren steunen de status van Oekraïne als kandidaat-lid van de EU", aldus Macron. Scholz bevestigde dat. Hij zei erbij dat ook Moldavië op termijn kan toetreden. Iohannis pleitte ervoor bij de EU-top van volgende week niet alleen de kandidatuur van Oekraïne te bespreken maar ook die van Moldavië en Georgië. 'We zijn op een keerpunt van de Europese geschiedenis beland. Buitengewone tijden vragen om buitengewone strategische en visionaire antwoorden."

Macron bevestigde nog eens tijdens een persconferentie dat Oekraïne kan rekenen op hulp van zijn bondgenoten. Hij gaf zelf het voorbeeld door president Volodimir Zelenski toe te zeggen "zes extra Caesars" te sturen, houwitsers voor de langere afstand. Parijs heeft al twaalf stuks van dit zware geschut geleverd. Hij zei tevens een of ander communicatiekanaal met de Russische president Vladimir Poetin open te willen houden.

Graantransport

Draghi riep de Verenigde Naties op mee te werken het graantransport vanuit Oekraïne over de Zwarte Zee weer mogelijk te maken. Rusland blokkeert dat al geruime tijd. Al op korte termijn kan dat resulteren in ernstige hongersnood in tal van arme landen. "Een VN-resolutie is de enige manier om corridors te regelen in de Zwarte Zee. De humanitaire crisis in Oekraïne mag niet leiden tot een wereldwijde catastrofe".

Zelenski was ingenomen met de komst van belangrijke Europese leiders. Die toont volgens hem aan dat Oekraïne niet alleen staat in de strijd tegen de Russische invasietroepen. "Oekraïners staan in de frontlinie tegen de aanvallers, maar niet alleen. Dat heeft het bezoek van Macron, Scholz, Draghi en Iohannis vandaag bevestigd."

Afwachten

Het Nederlandse kabinet wil zich vooralsnog niet uitspreken voor een kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei te willen afwachten wat de Europese Commissie hierover adviseert. Dat advies wordt vrijdag verwacht.