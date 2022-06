Zelenski bedankt Europese leiders voor solidariteitsbezoek Kiev

De leiders van Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië hebben een bezoek gebracht aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Ze hebben elkaar donderdag ontmoet in het Mariinski Paleis in Kiev. Zelenski schrijft op Telegram dat hij blij is met bezoek en waardering heeft voor ‘de solidariteit met ons land en ons volk’.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft Zelenski bedankt voor het open gesprek en benadrukte dat Europa aan de kant van Oekraïne blijft staan. Macron zei van tevoren al dat dit een belangrijk moment is. Hij wilde bij Zelenski ‘een boodschap van Europese solidariteit’ overbrengen. Vrijdag geeft de Europese Commissie een advies over het Oekraïense verzoek om lid te worden van de Europese Unie. Zelenski hoopt dat zijn land versneld toe kan treden, maar landen als Nederland en Duitsland hebben nog twijfels of Oekraïne kandidaat-lid mag worden.

Ook vraagt Zelenski al lang om meer en zwaardere wapens vanuit het Westen. Vooral Scholz zou te lang treuzelen bij de leveringen. Woensdag zegde Duitsland toe om drie raketwerpers te sturen. Het Kremlin reageerde door te zeggen dat nieuwe westerse wapens ‘nutteloos’ zijn en alleen maar voor meer schade zorgen in Oekraïne.

Wapenstilstand

Kiev had ook kritiek op Macron de laatste tijd, die niet hard genoeg tegen Rusland zou optreden. De Franse president wil namelijk met het Kremlin blijven communiceren, om te kunnen onderhandelen over een eventuele wapenstilstand. Oekraïne vreest dat de economische belangen van de rest van Europa daarbij zwaarder wegen dan een Oekraïense overwinning in de oorlog. Oekraïne heeft de Europese leiders in elk geval een lijst gegeven met nieuwe sanctievoorstellen voor Rusland.

Eerder op de dag brachten de vier mannen een bezoek aan Irpin, de voorstad van Kiev die zwaar geleden heeft in het begin van de oorlog. De leiders waren onder de indruk van de ravage die ze daar zagen. De Italiaanse premier Mario Draghi wil de verwoeste speelplaatsen en kleuterscholen niet zo laten liggen. ‘We zullen alles weer opbouwen.’

Dmitri Medvedev

De Russische oud-president Dmitri Medvedev nam het bezoek van de Europese leiders in elk geval niet serieus. ‘Fans van kikkers, leverworst en spaghetti bezoeken Kiev graag. Nutteloos.’