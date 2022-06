NVWA past extra op vee tijdens warme dagen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt het welzijn van het vee de komende warme dagen extra in de gaten, zeker vrijdag en zaterdag. De organisatie kijkt bij veehouderijen, op de weiden, in slachthuizen en op andere plekken waar dieren worden samengebracht. De beesten hebben volgens de regels bijvoorbeeld recht op schaduw. En als het warmer wordt dan 30 graden, dan mogen lange transporten niet meer. Bij meer dan 35 graden mag er helemaal geen veevervoer meer plaatshebben.

‘Doordat dieren minder goed kunnen zweten dan mensen, raken ze overmatige warmte niet makkelijk kwijt. Als dan niet wordt ingegrepen kunnen dieren door oververhitting in shock raken met lichamelijke schade tot gevolg’, waarschuwt de NVWA op de eigen site. ‘Je kunt stress door de hitte bij dieren herkennen aan een hogere ademhalingsfrequentie,’ vertelt Jessica Tetteroo, inspecteur Dierenwelzijn bij de NVWA op diezelfde site. ‘Maar ook ademhalen met een open bek, kwijlen of schuimen, zweten en trillen zijn bekende symptomen. In een later stadium kunnen dieren lusteloos worden. Het is dan belangrijk dat het dier snel de juiste verzorging krijgt. ‘

Ook dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier maakt zich al jaren druk over hittestress en extra sterfte daardoor. Ze hoopt dat mensen die vee in de volle zon zien staan of liggen de politie waarschuwen, omdat de veehouder in kwestie dan waarschijnlijk niet aan de regels voldoet. Wakker Dier denkt dat er qua handhaving door de NVWA misschien nog wel een tandje bij kan, zeker ook in de stallen, waar het publiek niet kan kijken. Daar zijn de dieren helemaal afhankelijk van controles door de NVWA.

Gezelschapsdieren

Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL planten intussen al langere tijd samen met particulieren bomen op en langs weilanden om koeien maar ook paarden en schapen meer schaduw te kunnen bieden. Ze doen dat onder het motto Bomen voor koeien.

Ook gezelschapsdieren kunnen het te warm krijgen en als het echt erg heet wordt kan dat bijvoorbeeld ook heel onaangenaam worden aan de poten van honden die worden uitgelaten. De Dierenbescherming heeft tal van tips op de eigen site staan, bijvoorbeeld waaraan je kunt zien of je konijn of je paard het te warm heeft. ‘Oververhitting kan gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn’, waarschuwt de Dierenbescherming.