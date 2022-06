Boeren in gesprek met Barneveld voor groot stikstofprotest

Het aangekondigde boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet moet volgende week plaatsvinden in de Gelderse Vallei. De organiserende boerenorganisaties hebben daar een gesprek over gehad met de gemeente Barneveld. Er is volgens een gemeentewoordvoerster echter nog geen officiële aanvraag gedaan voor een demonstratie.

Onder meer Agractie, LTO Nederland en Farmers Defence Force (FDF) zijn bij de protestactie betrokken. Die zou in eerste instantie komende woensdag plaatsvinden in Den Haag, maar is verplaatst naar het midden van het land. Wim Brouwer van LTO Gelderse Vallei laat weten op korte termijn duidelijkheid te verwachten over de locatie. ‘We zijn nu met grondeigenaren in gesprek.’

De gemeente Barneveld zegt welwillend tegenover een demonstratie te staan. ‘Als de locatie er is en daar mogelijkheden voor zijn, dan staan wij daar niet afwijzend tegenover’, legt een woordvoerster uit. Over welke locatie de boeren mogelijk op het oog hebben, wil de gemeente nog geen uitspraken doen. ‘Er zijn verschillende opties doorgenomen. Het was een goed gesprek.’