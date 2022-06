Schiphol haalt persconferentie zomermaatregelen naar voren

Schiphol maakt donderdagavond al de plannen bekend over de maatregelen om de zomerdrukte het hoofd te bieden. De toelichting zou in eerste instantie op vrijdagmorgen plaatsvinden, maar deze werd verzet naar donderdag 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zal Schiphol-baas Dick Benschop ingaan op het terugbrengen van het aantal passagiers om de drukte op de luchthaven beheersbaar te houden. Het verminderen van het aantal reizigers was al een van de aspecten van het noodplan van Schiphol.

De precieze uitwerking van de plannen laat overigens ook na vrijdag nog op zich wachten. Dit omdat de slotcoördinator zich nog over de starts en landingen moet buigen. Daarnaast is het aan maatschappijen en reisorganisaties zelf om nog te puzzelen met de aantallen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het omboeken van passagiers, het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens of het instellen van een boekingsstop.

Reisbrancheorganisatie ANVR maakte eerder al bekend de geleden schade als gevolg van de chaos op de luchthaven op Schiphol te zullen verhalen. De ANVR is woedend op Schiphol en de overheid over de blijvende onduidelijkheid over het doorgaan van de vakanties van honderdduizenden Nederlanders. Daarbij zouden een heleboel reisorganisaties in de financiële problemen kunnen komen.

Schiphol kampt met personeelstekorten onder beveiligers en afhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte op de luchthaven, met soms geannuleerde en vertraagde vluchten tot gevolg. Om meer personeel aan te trekken sprak de luchthaven met de vakbonden af dat beveiligers, bagage-afhandelaars, schoonmakers en buschauffeurs op het vliegveld deze zomer een bonus krijgen.