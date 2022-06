Consumentenbond aan reizigers Schiphol: wijzig ticket niet zelf

De luchthaven kampt met personeelstekort onder beveiligers, afhandelaars en bagagepersoneel en in combinatie met een toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte. ‘Schiphol beroept zich daarom op de veiligheid’, aldus de Consumentenbond. Dat betekent niet dat je als reiziger met lege handen staat. ‘Je hebt rechten als je vlucht wordt geannuleerd.’

Er is wel een verschil in de afhandeling tussen een los geboekte vlucht of een pakketreis. Bij die laatste is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk. ‘De organisatie heeft een zorgplicht voor de hele reis, dus ook dat je op bestemming aankomt.’ De vlucht kan verplaatst worden of er kan een vervangende busreis worden georganiseerd. Bij een vergelijkbaar vervangend aanbod moet de reiziger dit accepteren, dat geldt niet als de situatie heel anders is. ‘Bijvoorbeeld als je vier in plaats van acht dagen op de bestemming bent. Dan kun je je geld terugkrijgen.’

Losse vlucht

Wie zelf een losse vlucht heeft geboekt, heeft minder rechten. Bij een annulering kan diegene het geld terugkrijgen, een vervangend vluchtaanbod accepteren of zelf zoeken naar een andere vlucht, al dan niet buiten Schiphol. ‘Maar het is druk in de zomer, dus het is de vraag of er een alternatief is. Dan kan het ook na de zomervakantie worden.’ Daarnaast kan het zijn dat er toch kosten worden gemaakt omdat auto, overnachting en vlucht apart zijn geboekt. ‘Het ene is flexibeler, zoals de autohuur, dan het andere, zoals de overnachting. Het is de vraag of je die gemaakte kosten terwijl je er niet bent, kunt terugkrijgen. Dit op Schiphol verhalen wordt heel lastig.’

De Consumentenbond raadt reizigers, ook gezien de eerdere onzekerheden rond corona, ‘al tijden’ aan om pakketreizen te boeken. ‘Omdat als er voor de reis iets gebeurt zoals het land dat op slot gaat, of wanneer er daar iets is en je niet meer terugkomt, de maatschappij moet helpen.’