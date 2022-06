Groep plattelandsgemeenten ziet stikstofplannen niet zitten

‘Dat er een transitie naar een duurzame landbouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, maar het gaat om de manier waarop’, stelt de organisatie. ‘De agrarische sector heeft perspectief nodig zodat de transitie samen met de boeren ingezet kan worden.’

De kabinetsplannen, die nader uitgewerkt moeten worden door de provincies, komen er in het kort op neer dat in de omgeving van beschermde natuurgebieden drastisch moet worden ingegrepen. Dan gaat het in het bijzonder om de uitstoot van ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). Die stof komt vooral van veehouderijen en draagt onder meer bij aan verzuring van de bodem, waar zowel planten- als diersoorten last van hebben.

P10

Ook diverse provincies, zoals Overijssel, Gelderland en Friesland, hebben kritisch - of zelfs ronduit afwijzend - gereageerd op de plannen. Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft al duidelijk gemaakt dat ze desnoods zelf kan ingrijpen als provincies dwarsliggen.

In de zogeheten Natura 2000-gebieden zelf moet volgens de vorige week gepresenteerde plannen de ammoniakuitstoot 95 procent omlaag, in de ring eromheen moet die met 70 procent worden verminderd. Zo wil het kabinet bereiken dat in 2030 bijna driekwart van de natuurgebieden die gelden als ‘stikstofgevoelig’ niet meer worden blootgesteld aan te hoge concentraties stikstof.

De P10, waar gemeenten als Medemblik, Schouwen-Duiveland, Midden-Drenthe, Opsterland en Horst aan de Maas lid van zijn, pleit voor een ‘vitaal platteland met een gezonde agrarische sector’. Volgens het netwerk moet in het stikstofdossier vooral ‘van onderop’ worden gewerkt. De P10 wijst er verder op dat de landbouw naast een ‘belangrijke rol als voedselproducent’ ook een grote rol speelt in het beheren van gebieden. ‘Als er in sommige plattelandsdelen een hele agrarische sector als pijler wordt weggetrokken, ontstaat er instabiliteit waarbij het onduidelijk wordt hoe het platteland er uiteindelijk uit komt te zien’, klinkt het.