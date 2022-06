Eneco-klant goedkoper uit, mede door btw-verlaging

Klanten van Eneco zijn vanaf komende maand gemiddeld 28 euro goedkoper uit voor hun energie. Daarvan is het grootste deel, ongeveer 18 euro, te danken aan het lagere btw-tarief dat gaat gelden. De rest is te danken aan het feit dat Eneco goedkoper gas wist in te kopen.

Met de tariefverlaging gaat Eneco tegen de trend in. Klanten van Essent zijn per 1 juli bijvoorbeeld gemiddeld haast 50 euro per maand meer kwijt. Vattenfall rekent gemiddeld 20 euro per maand meer.

In tegenstelling tot de meeste energiebedrijven past Eneco zijn variabele tarieven niet alleen op 1 januari en 1 juli aan. Iedere maand krijgt een deel van de klanten een nieuw tarief, aldus een woordvoerster. ‘Dat proberen we zo lang mogelijk gelijk te houden. Tot begin vorig jaar lukte dat gemiddeld een jaar.’

De nieuwe tarieven zullen niet zo lang blijven gelden. ‘We hopen dit drie maanden gelijk te kunnen houden. De gasprijs is momenteel zeer beweeglijk en we kunnen daarom geen garanties geven.’