Japanse luchtvaartmaatschappij stapt af van Z-logo om Oekraïne

De Japanse budgetluchtvaartmaatschappij Zipair verandert haar logo. Dat was sinds de oprichting in 2020 een hoofdletter Z, maar omdat het Russische leger bij de inval in Oekraïne die letter ook gebruikt als symbool, is die besmet geraakt. In Rusland geldt de Z inmiddels als teken van steun voor de oorlog die het land voert.