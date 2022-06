Agent niet vervolgd voor neerschieten Almelose kruisboogschutter

De agent die vorig jaar Almeloër Kenzo K., ook wel bekend als de ‘Almelose kruisboogschutter’, neerschoot, wordt niet vervolgd. Er was sprake van noodweer, concludeert het Openbaar Ministerie Oost-Nederland op basis van het onderzoek door de Rijksrecherche. De agent raakte de man in zijn borst, waarna K. drie weken in coma lag.

K. wordt ervan verdacht op 17 september vorig jaar een bloedbad te hebben aangericht in een flat in Almelo, met twee dodelijke slachtoffers als gevolg. Hij zou twee vrouwen hebben doodgestoken en daarna vanaf een balkon met een kruisboog op een derde vrouw, politieagenten en hulpverleners hebben geschoten.

Hij werd uitgeschakeld door een scherpschutter. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties deed de Rijksrecherche onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen. Volgens het OM was het gebruik passend omdat ‘de man niet reageerde op bevelen en ook niet op de waarschuwingsschoten. Omdat de man alleen met zijn bovenlichaam boven de balustrade uitkwam, was het onvermijdelijk dat hij in de borst werd geschoten.’

K. heeft eerder verklaard zich niets te kunnen herinneren van wat er is gebeurd. De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Een 33-jarige verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was om haar te verzorgen, wist ternauwernood via een balkon te ontkomen. Vanaf 18 november wordt de zaak tegen de kruisboogschutter door de rechtbank in Almelo behandeld.