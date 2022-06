Afgelopen weken veel meer rookmelders verkocht dan normaal

Bouwmarktketen Intergamma, waar Gamma en Karwei onder vallen, laat weten dat vóór juni de omzet door rookmelderverkoop al twee tot drie keer meer was dan normaal. In de huidige maand is dat zelfs ‘vijf tot acht keer meer dan normaal’, aldus een woordvoerster van Intergamma.

De bouwmarktketen zegt voldoende voorraad te hebben voor consumenten die nu nog een rookmelder willen aanschaffen. De keten kon nog niet zeggen of er aanvragen van woningcorporaties liggen. Die gaven woensdag aan per 1 juli nog niet klaar te zijn met het ophangen van rookmelders in corporatiewoningen. Dat komt onder meer door de coronacrisis, waardoor fabrieken in China vanwege lockdowns stillagen. Ook waren veel rookmelders besteld via een collectieve aanbesteding van wel tweehonderd woningcorporaties bij een fabriek in Oekraïne. Door de oorlog in dat land zijn leveringen niet meer mogelijk.

Verplichting

Webwinkel bol.com zegt in de afgelopen weken een vervijfvoudiging van de verkoop van het aantal rookmelders te zien. ‘De verplichting geldt per 1 juli dus Nederlanders zijn volop bezig om zich hierop voor te bereiden’, aldus een woordvoerster.

Intergamma kon niet zeggen welke types populair zijn. Consumenten krijgen het advies een rookmelder te kopen met accu die tot tien jaar kan meegaan, adviseerde belangenorganisatie voor huiseigenaren Vereniging Eigen Huis al. Dat product is duurzamer en handiger, omdat veel mensen vaak vergeten de batterij te vervangen als de rookmelder afgaat en dat hoeft dan niet meer, aldus een woordvoerder.

Sinds 2003 moeten nieuwbouwwoningen al verplicht rookmelders hebben. De bestaande woningvoorraad kende die verplichting nog niet.