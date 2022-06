Europese leiders bezoeken door de oorlog zwaargetroffen Irpin

De Europese leiders die donderdag bij de Oekraïense president Volodimir Zelenski langsgaan, zijn in de ochtend eerst naar de stad Irpin gegaan. In die voorstad van Kiev is aan het begin van de oorlog zwaar gevochten. Na het vertrek van de Russische troepen eind maart hebben de Oekraïners daar bijna driehonderd gedode burgers teruggevonden.