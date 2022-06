Philips hard omlaag in dieprode AEX na verkoopadvies

Philips ging donderdag dik 8 procent omlaag in de Amsterdamse AEX-index, die eveneens een fors verlies liet zien. Het zorgtechnologieconcern kampte met een verkoopadvies van de Zwitserse bank UBS. De stemming op het Damrak werd na een kwakkelend begin van de beurshandel ook steeds negatiever. Na de forse renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag schroefde ook de Zwitserse centrale bank de rente onverwacht op.

Hogere rentetarieven zijn over het algemeen ongunstig voor beleggingen als aandelen en zouden een recessie kunnen veroorzaken. Vooral de waarderingen van snelgroeiende technologiebedrijven komen daardoor onder druk te staan. De chipbedrijven Besi en ASMI behoorden dan ook tot de staartgroep bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met verliezen van 8 procent en bijna 6 procent.

Prosus zakte 5,7 procent na een update van de jaarcijfers van de techinvesteerder. Het bedrijf verwacht in het boekjaar, dat liep tot eind maart, een stevige winst te behalen, maar dat komt vooral door de verkoop van een deel van het belang in het Chinese internetconcern Tencent. Zonder die opbrengst zal het jaarresultaat flink dalen.

Rentebesluit

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 3,2 procent in het rood op 642,29 punten. Alle 25 AEX-bedrijven gingen omlaag. De MidKap raakte 2,5 procent kwijt op 915,43 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 2,9 procent in.

De Londense FTSE-index zakte 2,4 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal de rente naar verwachting voor de vijfde keer op rij verhogen om de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden.

Asos

Ook een winstalarm van Asos (min 27,5 procent) drukte de stemming. De stijgende kosten van het levensonderhoud drukken volgens de Britse onlinekledingverkoper op de verkopen. De kleinere concurrent Boohoo zakte 17 procent na een daling van de kwartaalomzet.

De Britse verkoper van fietsen en auto-onderdelen Halfords Group waarschuwde ook voor de negatieve impact van de hoge inflatie en kelderde 19 procent. In Frankfurt verloor de Duitse webwinkel Zalando, die ook actief is in Nederland, 11 procent.

3 procent

Het aandeel Euronext dikte 3 procent aan. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verhoogden hun aanbeveling voor de uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel, Parijs en Milaan.

De euro was 1,0411 dollar waard, tegen 1,0403 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 114,44 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 117,49 dollar per vat.