FDF roept boeren op met tractor naar stikstofprotest te komen

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaat boeren oproepen volgende week op de tractor naar het aangekondigde stikstofprotest op de Veluwe te komen. Dat zegt een woordvoerster van de boerenprotestclub. Behalve FDF zijn onder meer Agractie en LTO Nederland bij de landelijke actiedag op woensdag betrokken. Later op donderdag verwachten de boerenorganisaties met meer informatie te komen over de locatie en invulling.

De boeren willen demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maakte vorige week bekend dat de uitstoot fors omlaag moet, zodat de natuur kan herstellen. Dat heeft grote gevolgen voor agrariërs. Volgens de doelstellingen van het kabinet moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag.

Agractie kondigde in eerste instantie een actie in Den Haag aan, maar kwam daar op terug en verplaatste de protestdag naar de Veluwe. Het moet volgens de boerenactiegroep ‘een positief getoonzette manifestatie’ worden, maar duidelijkheid over een locatie is er dus nog niet.

Programma

FDF laat weten dat er daarvoor gesprekken worden gevoerd met gemeenten en andere betrokken partijen over de locatie van het protest. Wim Brouwers van LTO Gelderse Vallei zei eerder dat er ook gepraat wordt met grondeigenaren in zijn regio. De kalverhouder laat donderdag weten volgende week duizenden mensen te verwachten.

De woordvoerster van FDF zegt dat er momenteel een programma wordt opgesteld en er ook politici zijn gevraagd. ‘We gaan nu uit van een aanvangstijd van 10.00 uur, maar dat is allemaal nog in concept. Dat kan later worden in verband met aanrijtijden.’