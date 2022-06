Aanmeldcentrum Ter Apel weer te vol: asielzoekers naar Limburg

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA heeft woensdagavond en donderdagochtend vroeg in totaal ongeveer 180 asielzoekers naar crisisnoodopvanglocaties moeten brengen, omdat de capaciteit in Ter Apel opnieuw helemaal bezet was. Ruim vijftig vluchtelingen zijn ondergebracht in Limburg. De rest is verdeeld over locaties in Stadskanaal en Groningen. Daarnaast sliepen 150 asielzoekers in tenten die het Rode Kruis op het terrein van het COA in Ter Apel heeft opgezet en dertig mensen brachten de nacht door op een stoel, aldus het COA.