NS bepaalt in zomer aanpassing dienstregeling vooraf per week

Als de NS komende zomer wegens de krapte op de arbeidsmarkt aanpassingen moet doen in de dienstregeling, dan zal de vervoerder die wijzigingen vooraf per week bepalen. Reizigers worden daarover tijdig geïnformeerd ‘om vervelende verrassingen te beperken’, aldus het vervoersbedrijf. De eerste aanpassingen zijn van kracht vanaf 27 juni.

Vanaf 27 juni tot en met 3 juli rijden er minder sprinters in de spits tussen Rotterdam Centraal en Gouda Goverwelle, namelijk elk half uur. Tussen Enkhuizen en Amsterdam Centraal rijden er in de spits minder intercity’s dan gebruikelijk: ieder half uur. En tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal rijden er vier in plaats van vijf Intercity Direct-treinen.

De NS kampt met een tekort aan onder meer hoofdconducteurs, machinisten en monteurs. Eerder al werd besloten om vanaf 13 juni de tienminutentrein op het traject tussen Arnhem en Rotterdam tijdelijk terug te zetten naar een kwartierdienst. Ook in de afgelopen dagen bleek een aantal treinen door een tekort aan personeel op het laatste moment niet te kunnen rijden.

Met het nu aangekondigde beleid hoopt de NS dit deze zomer te voorkomen.