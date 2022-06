Steeds meer openstaande vacatures in eurozone

Het aantal openstaande vacatures in de eurozone is in het eerste kwartaal verder gestegen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot en veel bedrijven hebben moeite om vacatures te vullen, met personeelstekorten tot gevolg.

Het percentage openstaande vacatures kwam uit op 3,1 procent van het totale werkaanbod in het eurogebied. Dat was 2,8 procent in het vierde kwartaal en 2,1 procent een jaar eerder. Nederland staat binnen de eurolanden in de kopgroep, met een percentage van 4,9 procent. Dat was 4,2 procent in het vierde kwartaal van 2021.

Het aandeel onvervulde functies ligt met 3,6 procent het hoogst in de dienstensector, waar bijvoorbeeld de horeca, toerisme en detailhandel toe behoren. In de industrie en bouw is het wat lager, 2,9 procent.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat dat het aantal openstaande vacatures 2,9 procent van het totale werkaanbod bedraagt.