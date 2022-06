OM eist tot twee jaar cel tegen complotdenkers

De complotdenkers staan bij de rechtbank in Den Haag terecht op verdenking van opruiing en (doods)bedreigingen tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven. Tegen medeverdachte Hans de M. (57) uit Krimpen aan den IJssel eiste de officier van justitie donderdag een werkstraf van 180 uur en drie maanden cel die hij reeds in voorarrest heeft uitgezeten.

De verdachten verspreidden ongefundeerde verhalen over satanisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven. Op basis van herinneringen uit zijn kindertijd gelooft Knevel dat Van Dissel en de huisarts daarbij betrokken waren. Het OM noemt het bizarre beschuldigingen. ‘Dag na dag werd dit verhaal erin gepompt. Puur volksmennerij’, zei de officier. ‘Verdachten worden nog steeds op handen gedragen. Daarin schuilt een reëel risico.’

Begraafplaats

Als gevolg van de internetuitzendingen van de verdachten kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen. Ook bij Van Dissel lagen bloemen in de tuin.

Raatgever filmde vanuit zijn auto een fietsende Van Dissel en noemde hem in de video een ‘sadopedofiel’ en ‘kindermoordenaar’. In een andere video van de verdachten is op 28 april 2021 het privéadres van Van Dissel bekendgemaakt. Vanaf dat moment werd de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) 24 uur per dag beveiligd. ‘Verdachten waren onderzoeker, aanklager, rechter en beul tegelijk. En dat zien we vaker bij complotdenkers’, zei de officier. Hij noemde hun veelbekeken internetuitzendingen ‘een orgie van verdachtmakingen’. De verdachten verdienden volgens het OM 111.000 euro aan donaties door de internetuitzendingen.