Ollongren dringt aan op snelle NAVO-toetreding Zweden en Finland

De toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO kan eigenlijk geen uitstel verdragen, vindt defensieminister Kajsa Ollongren. Hun aansluiting bij het bondgenootschap maakt hen, maar vooral ook de NAVO zelf, sterker tegenover Rusland. Verzet van Turkije houdt de verwelkoming van de twee Noordse landen op, maar ‘een te lang proces is in deze context echt niet verstandig’, waarschuwt Ollongren.

Zweden en Finland hielden zich altijd afzijdig van militaire allianties, maar denken sinds de Russische inval in Oekraïne veiliger te zijn binnen het westerse bondgenootschap dan erbuiten. Hun aanvraag stuit echter op bezwaren van Turkije, dat onder meer vindt dat met name Zweden harder moet optreden tegen de Koerdische terreurorganisatie PKK. Zweden en Finland hebben de instemming van alle lidstaten nodig.

‘Iedereen mag natuurlijk bezwaren hebben’, zei Ollongren voor ze in Brussel zou overleggen met haar NAVO-collega’s. Maar ‘we moeten wel in ons achterhoofd houden dat er wat aan de hand is’. Zweden en Finland willen lid worden wegens ‘een ernstige dreiging voor de veiligheid van Europa’ vanuit Rusland. Het is welbegrepen eigenbelang voor de NAVO om hen snel toe te laten. Dat ‘moet meer de overhand krijgen in de discussie’ en is volgens haar ook precies de reden waarom NAVO-chef Jens Stoltenberg zich inmiddels met de botsing tussen lidstaat Turkije en de aspiranten bemoeit.

Kandidaat-status

Zweden en Finland gaan niet heel anders om met de Koerden dan bijvoorbeeld Nederland, is Ollongrens indruk. ‘Daarom heb ik ook wel het vertrouwen dat we eruit komen.’ Waarnemers suggereren dat Turkije eigenlijk uit is op toezeggingen van de Amerikanen om bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen te leveren, maar daar wil de minister het niet in zoeken. ‘Ik denk niet dat je het moet zien als één grote koehandel, dat lijkt me ook niet prettig. Ik denk dat je moet zeggen: jullie hebben vragen over Zweden en Finland, dan ligt ongetwijfeld daar ook gewoon de oplossing.’

Geef de Zweden en Finnen nu gewoon de kandidaat-status, maant Ollongren in de aanloop naar de NAVO-top in Madrid over twee weken waar de landen hopen groen licht te krijgen. Met die status moeten de twee landen toch allerlei stappen doorlopen en kunnen de Turkse zorgen worden weggenomen, heeft ze ook haar collega’s voorgehouden.