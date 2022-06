Ook Roemeense president brengt bezoek aan Kiev

Behalve de leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië is ook de Roemeense president Klaus Iohannis donderdagochtend in Kiev aangekomen. Hij wil net als zijn Europese collega’s ‘volledige solidariteit’ tonen aan zijn buurland Oekraïne. De president schrijft op Twitter dat ‘de illegale Russische agressie moet stoppen!’

Iohannis kwam aan met de trein, maar niet via dezelfde route als de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi. Iohannis was dinsdag nog in Den Haag om met premier Mark Rutte en leiders van andere NAVO-landen de wapenhulp aan Oekraïne te bespreken. Na afloop werd beloofd meer zware wapens te leveren, maar zonder concrete toezeggingen.

Iohannis en de drie andere leiders zullen het met de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben over de levering van wapens en de Oekraïense aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Iohannis zei woensdag voorstander te zijn van een Oekraïense kandidaat-status voor de EU.

Roemenië ligt net als Oekraïne aan de Zwarte Zee, waar ook veel gevochten wordt. Het land is ook lid van de Europese Unie en de NAVO.