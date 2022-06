Catalonië vraagt steun leger en boeren bij bestrijden bosbranden

Het bestuur van Catalonië heeft het leger en boeren met tractoren ingeschakeld bij het bestrijden van bosbranden die woeden op meerdere plekken in de Spaanse regio. De krant El Periódico meldde op gezag van de brandweer dat inmiddels 1100 hectare bos verloren is gegaan.

De grootste brand woedt in de gemeente Artesa de Segra. Daar is inmiddels 550 hectare bos verwoest. In rampenbestrijding gespecialiseerde militairen helpen bij het bestrijden van het vuur. Verder hebben de autoriteiten boeren met tractoren gevraagd om te helpen voorkomen dat de branden zich verder uitbreiden. El Periódico meldde dat een aantal branden woensdag is ontstaan door blikseminslagen.

De Catalaanse meteorologische dienst SMC heeft een waarschuwing afgegeven vanwege de hitte in de regio. De temperaturen stegen woensdag op een aantal plekken tot boven de 40 graden en dat is ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De waarschuwing voor de hitte geldt tot zaterdagavond.