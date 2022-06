Techinvesteerder Prosus onderaan in lagere AEX na update

Prosus behoorde donderdag tot de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die terugviel na de opmars een dag eerder. Beleggers waren niet tevreden over de update van de jaarcijfers van de techinvesteerder. Daarnaast verwerkten de markten nog de forse renteverhoging in de Verenigde Staten. De Fed schroefde het rentetarief met 0,75 procentpunt op. Dat is de grootste verhoging in 28 jaar.

De Amerikaanse centrale bank lijkt daarmee alles uit de kast halen om de hoge inflatie te bestrijden. In juli volgt mogelijk weer een rentestap met 0,75 procent, waarschuwde Fed-baas Jerome Powell die aangaf vastberaden te zijn om de inflatie terug te dringen. Hij merkte daarbij wel op dat dergelijke grote rentestappen niet gebruikelijk zullen zijn.

Prosus zakte bijna 3 procent. Het bedrijf verwacht in het boekjaar, dat liep tot eind maart, een stevige winst te behalen, maar dat komt vooral door de verkoop van een miljardenbelang in het Chinese internetconcern Tencent. Zonder die opbrengst zal het operationele jaarresultaat flink dalen.

Rentebesluit

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent lager op 653,78 punten. Een dag eerder won de graadmeter nog 1,6 procent. De MidKap daalde 0,9 procent tot 930,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 1,3 procent.

De Londense FTSE-index zakte 1 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal de rente naar verwachting voor de vijfde keer op rij verhogen om de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden.

Asos

Asos kelderde bijna 16 procent in Londen. De Britse onlinekledingverkoper verlaagde zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar. De stijgende kosten van het levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk drukken volgens het bedrijf op de verkopen. Ook heeft Asos last van verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in Oekraïne.

Naast Prosus stonden chipbedrijf Besi en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway in de staartgroep met minnen tot 5 procent. Telecomconcern KPN was de enige stijger met een plusje van 0,2 procent.

Advieswijziging

Euronext steeg 2,7 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verhoogden hun aanbeveling voor de uitbater van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Milaan. Sif daalde 0,8 procent. De funderingsspecialist heeft samen met het Belgische Smulders een opdracht gekregen voor het windmolenpark He Dreiht in de Noordzee.

De euro was 1,0394 dollar waard, tegen 1,0403 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 116,27 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 119,30 dollar per vat.