Nog 10.000 burgers in Severodonetsk

In het omsingelde Severodonetsk zitten nog zo’n 10.000 burgers, volgens gouverneur Sergej Gaidai. Dat is een tiende van het aantal inwoners van voor de oorlog, toen de Oost-Oekraïense stad nog meer dan 100.000 mensen telde.

Severodonetsk en Lisitsjansk zijn de enige plekken in de regio Loehansk die nog niet volledig door de Russen zijn veroverd. Omdat alle drie de bruggen uit Severodonetsk zijn vernietigd, kunnen de burgers moeilijk nog naar het gebied komen dat in handen is van Oekraïne. Daardoor kunnen ook geen goederen meer naar de stad gebracht worden. De gouverneur zei maandag dat er nog wel een toegangsweg is, maar wilde niet zeggen waar die is. Oekraïense troepen controleren nog steeds een deel van de stad.

Volgens de pro-Russische separatisten houden zo’n 2000 mensen zich schuil op het terrein van de chemische Azot-fabriek. Naast strijders zouden daar ook ongeveer 1200 burgers bij zijn. Kiev schat dat er 540 tot 560 burgers schuilen. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat Oekraïense ‘militanten’ bewust burgers naar de fabriek Azot hebben geleid en deze mensen gebruikt als een menselijk schild.

Het Russische leger zei woensdag een humanitaire corridor te openen om de burgers te evacueren, maar wel naar gebied dat onder controle staat van Russische troepen. Volgens de Russen heeft het Oekraïense leger met beschietingen verhinderd dat de evacuatie kon doorgaan. Deze informatie is niet onafhankelijk geverifieerd, net als de Russische en Oekraïense cijfers.