Twitter blaast bedrijfsuitje in Disneyland af vanwege kosten

Twitter heeft het bedrijfsuitje dat gepland stond voor januari volgend jaar in Disneyland geannuleerd om kosten te besparen. De jaarlijkse bijeenkomst, bekend onder de naam OneTeam, vond voor het laatst plaats begin 2020 in Houston. Dat was voordat de circa 7500 werknemers van het socialemediabedrijf door de pandemie werden gedwongen om thuis te gaan werken.