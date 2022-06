Vlak begin Damrak na forse Amerikaanse renteverhoging

De Fed schroefde het belangrijkste rentetarief met 0,75 procentpunt op. Dat is de grootste verhoging in 28 jaar. In juli volgt mogelijk weer een rentestap met 0,75 procent, waarschuwde Fed-baas Jerome Powell die aangaf vastberaden te zijn om de inflatie terug te dringen. Hij merkte daarbij wel op dat dergelijke grote rentestappen niet gebruikelijk zullen zijn.

Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen, waarbij de aandacht onder meer uitgaat naar het rentebesluit van de Bank of England. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio doorbrak de Nikkei een vierdaagse verliesreeks en sloot 0,4 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de min.

Advieswijziging

Het aandeel Euronext zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verhoogden hun aanbeveling voor de uitbater van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Milaan. De Zwitserse bank Credit Suisse verlaagde daarnaast het koersdoel voor verfconcern AkzoNobel.

De Europese beurzen wonnen woensdag terrein. De AEX sloot 1,6 procent hoger op 663,21 punten en de MidKap won 1,2 procent tot 939,28 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex met een winst van 1 procent op 30.668,53 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,5 procent.

De euro was 1,0429 dollar waard, tegen 1,0403 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 116,22 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 119,24 dollar per vat.