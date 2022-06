Nikkei doorbreekt vierdaagse verliesreeks na renteverhoging VS

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag hoger gesloten en doorbrak daarmee een vierdaagse verliesreeks. De stemming werd gesteund door de hogere slotstanden op Wall Street, waar de forse renteverhoging van de Federal Reserve positief werd ontvangen. Beleggers lijken opgelucht dat de Amerikaanse centrale bank vaart maakt met de strijd tegen de hoge inflatie in de Verenigde Staten. De Fed schroefde het rentetarief op met 0,75 procentpunt. Het was de grootste renteverhoging sinds 1994.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent hoger op 26.431,20 punten in afwachting van het rentebesluit van de Bank of Japan, dat vrijdag op het programma staat. Grote Japanse exportbedrijven als autofabrikant Toyota en technologieconcern Sony stegen 2,8 en 1,4 procent.

Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de export van het land in mei 15,8 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import liet een recordgroei zien van bijna 49 procent door de sterk gestegen energieprijzen, waardoor het handelstekort verder toenam tot het hoogste niveau in acht jaar.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul steeg 0,4 procent. De hoofdindex in Shanghai en de Hang Seng-index in Hongkong verloren tussentijds 0,5 en 1,4 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. De werkloosheid in Australië bleef in mei ongewijzigd op 3,9 procent, wat de centrale bank van het land ruimte geeft om de rente te blijven verhogen.