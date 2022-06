Omstreden mondkapjesdeal Sywert wordt film

De omstreden mondkapjesdeal die oud-CDA-coryfee Sywert van Lienden en zijn compagnons sloten, wordt verfilmd. Productiehuis Levitate heeft de filmrechten van het boek Sywerts miljoenen van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen gekocht, zo bevestigt producent Paula van der Oest van Levitate na een bericht van NU.nl. Wie de film gaat regisseren of wie erin gaan spelen, is nog niet bekend.

Van Lienden maakte zich in het voorjaar van 2020 sterk voor de aanschaf van medische mondkapjes toen daar wereldwijd een enorme schaarste aan bestond. Hij richtte de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) op om ervoor te zorgen dat Nederland snel miljoenen mondkapjes zou krijgen en zei dat belangeloos te doen. Een van de deals die werd gesloten was met het ministerie van Volksgezondheid, waar partijgenoot Hugo de Jonge minister was.

Volgens het OM hebben Van Lienden en twee zakenpartners klanten vanuit hun mondkapjesstichting doorgesluisd naar een commerciële bv, Relief Goods Alliance (RGA), die losstond van de stichting. Hiermee verdienden ze miljoenen. Het OM heeft voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de affaire.