HRW: Rusland gebruikt zeven soorten landmijnen in Oekraïne

Hoewel zowel aan Oekraïense als aan Russische zijde mijnen worden ingezet die voertuigen kunnen beschadigen, zijn de Russische troepen de enige die landmijnen inzetten die tot doel hebben personen te verwonden. Dit soort landmijnen zijn verboden in internationale verdragen, maar Rusland heeft het landmijnenverdrag uit 1997 nooit ondertekend. Oekraïne was wel een van de 164 landen die het verdrag tekende.

Een van de zeven soorten landmijnen die Rusland inzet, is in het land zelf ontwikkeld en wordt in Oekraïne voor het eerst ingezet. Het gaat om POM-3, ook bekend als ‘Medallion’, en is uitgerust met een bewegingsmelder om een ​​naderende persoon te detecteren en een explosieve lading in de lucht te werpen. De daaropvolgende ontploffing kan binnen een straal van 16 meter mensen verwonden of zelfs doden. De POM-3 zou ook zijn uitgerust met een zelfvernietigingsmechanisme dat de mijn vernietigt na een vooraf ingestelde tijd, bijvoorbeeld enkele uren of dagen.

HRW kan niet vaststellen hoeveel gewonden of doden er in Oekraïne zijn gevallen door het gebruik van landmijnen.