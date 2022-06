Kamer praat over coronabeleid op lange termijn

De Tweede Kamer praat donderdag over de plannen van het kabinet om corona op lange termijn aan te kunnen. Maandag kwam zorgminister Ernst Kuipers met meer informatie over manieren waarop een mogelijk oplaaien van het virus moet worden aangepakt. Kern van het beleid is om zoveel mogelijk te voorkomen dat het maatschappelijk leven dan weer grotendeels wordt afgeschaald.