COA: genoeg onderdak in Ter Apel, maar weer mensen op stoelen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht woensdagnacht alle asielzoekers die aankomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel onderdak te kunnen bieden. Er is waarschijnlijk genoeg ruimte beschikbaar, onder meer in opvanglocaties in Stadskanaal en Groningen, aldus een woordvoerder.