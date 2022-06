Wall Street kleurt groen na ferme rentestap Federal Reserve

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De centralebankenkoepel maakte bekend de rente met 0,75 procentpunt te verhogen. Dat was de grootste verhoging sinds 1994. Mogelijk dat in juli nog zo’n stap volgt. Fed-baas Jerome Powell gaf aan dat de beleidsmakers er alles aan zullen doen om de hoge inflatie te beteugelen.