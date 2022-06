Biden wil uitleg van raffinaderijen over hoge prijzen aan de pomp

Biden schreef een brief aan leidinggevenden van bedrijven als Marathon Petroleum, Valero Energy en ExxonMobil. Daarin deed de president zijn beklag over de bezuinigingen op olieraffinage om maar meer winst te kunnen maken, De brief zou ook gestuurd zijn aan Shell, Phillips 66, Chevron en BP, aldus bronnen rond het Witte Huis tegen Reuters die de brief inzag.

‘In een tijd van oorlog zijn winstmarges van raffinaderijen die veel hoger zijn dan normaal en direct worden doorberekend aan Amerikaanse gezinnen, niet acceptabel’, schreef Biden. De president voegde eraan toe dat het gebrek aan raffinage de gasprijzen sneller opdreef dan de olieprijzen. Biden schreef verder over een gebrek aan steun vanuit de industrie nu de VS proberen om de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne te compenseren, door bijvoorbeeld meer olie uit de strategische reserves te halen.

Winsten

Olieconcerns boeken ondertussen enorme winsten omdat de invasie heeft geleid tot een krapte in het aanbod. Daardoor zijn de prijzen van ruwe olie sterk gestegen. Ondanks de recordprijzen aan de pomp blijft de vraag naar brandstof robuust.

De raffinaderijen in de VS draaien naar eigen zeggen bijna op maximale kracht om brandstof te verwerken. De olieconcerns zeggen dat ze weinig kunnen doen om snel aan de eisen van Biden te voldoen. Shell gaf aan op volle capaciteit te produceren en bekijkt opties om de olie- en benzineproductie te verhogen, aldus een woordvoerder.