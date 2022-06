Elektrische Fords onrendabel door stijgende grondstofkosten

Bij de lancering van het populaire model had Ford verwacht winst te zullen maken. Maar door de gestegen grondstofprijzen is van de marge niets meer over, zei Lawler woensdag tijdens een autoconferentie van Deutsche Bank. Ford ziet nog wel mogelijkheden om de productiekosten te reduceren van de Mach-E en andere elektrische modellen. Evengoed ziet Ford zich genoodzaakt de prijzen te verhogen om de gestegen kosten te compenseren. Hoeveel duurder de auto’s zijn geworden zei Lawler niet.

De Mustang Mach-E kwam vanwege een terugroepactie onlangs nog in het nieuws. Bijna 50.000 auto’s van het type kampen met een mogelijk defect in de accu. Daardoor is er kans op oververhitting en zou het kunnen dat de auto er tijdens het rijden ineens mee stopt. Ook kan het euvel zorgen voor problemen met starten. Volgens Lawler kost het maken van de Mach-E momenteel 25.000 dollar meer in vergelijking met een gelijkwaardige SUV met gasmotor. zei hij.

Ford kondigde eerder aan 50 miljard dollar uit te trekken voor de uitrol van elektrische modellen. Tegen 2026 wil Ford jaarlijks 2 miljoen stekkerauto’s produceren. Het doel is uiteindelijk ook om daar geld mee te verdienen, aldus Lawler.